Petit dej pro #36 – Osez exercer votre performance commerciale Vendredi 6 octobre, 08h30 Le Rubixco Entrée libre sur inscription

Révèle le leader qui sommeille en toi !

Le leadership , c’est une forme de charisme naturel dont sont dotées certaines personnes et qui provient de leurs qualités, compétences et de leur savoir-être. En entreprise, un leader donne une vision claire à ses collaborateurs, avance dans la même direction et les accompagne pour atteindre des objectifs, tout en dépassant les challenges . Exercer un fort niveau de leadership, c’est donc vous assurer d’avoir des équipes motivées et ‍♂️ impliquées.

Dans ce Petit déj Pro, vous découvrirez les compétences essentielles pour prendre des décisions éclairées, inspirer les autres, guider votre équipe et faire une réelle différence en tant que leader, avec notre expert du jour ‍♂️Vincent Monmousseau.

Au programme de cette 36ème session :

8h30 – 9h : Accueil café/viennoiseries ☕ ,

9h – 9h45 : Osez exercer votre leadership, conférence animée par Vincent Monmousseau, gérant de FBE Consulting

*9h45 – 10h : *Questions / Réponses / Échanges

Le Rubixco Montlouis sur loire Montlouis-sur-Loire 37270 frelonnerie Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

leadership management