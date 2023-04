ANNULE – Zinzin Ultra trail – 160 km – ANNULE, 1 juillet 2023, Le Rozier.

Le Zinzin Ultra-trail® se tiendra les 1 et 2 Juillet 2023 au départ de Florac en Lozère et proposera une boucle de 160km sur le Causse Méjean avec des paysages à couper le souffle..

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-02 . .

Le Rozier 48150 Lozère Occitanie



The Zinzin Ultra-trail® will be held on July 1 and 2, 2023 starting from Florac in Lozère and will propose a 160km loop on the Causse Méjean with breathtaking landscapes.

El Zinzin Ultra-trail® se celebrará los días 1 y 2 de julio de 2023 partiendo de Florac, en Lozère, y propondrá un bucle de 160 km por el Causse Méjean con paisajes impresionantes.

Der Zinzin Ultra-trail® wird am 1. und 2. Juli 2023 von Florac in der Lozère aus stattfinden und eine 160km lange Schleife über die Causse Méjean mit atemberaubenden Landschaften bieten.

