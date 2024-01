Séjour Yogi, yoga ! Trois jours pour se ressourcer… Le Rozel, vendredi 29 mars 2024.

Séjour Yogi, yoga ! Trois jours pour se ressourcer… Le Rozel Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-03-29

fin : 2024-03-31

Séjour dans le Cotentin 3 jours, 2 nuits.

Bientôt l’équinoxe de mars et le retour du printemps.

Plus que jamais, c’est le moment d’écouter notre corps pour être en harmonie complète avec la nature et le rythme des saisons.

Sur la presqu’île du Cotentin, loin de l’agitation, les grandes marées donnent le signal de ce moment joyeux, propice au bien-être et au ressourcement.

C’est ici, dans un château proche de la mer que Morgane, professeure de yoga, vous propose de lâcher prise, bercé.e.s par le murmure des vagues et du vent, le temps d’un weekend alliant douceur, vitalité et convivialité.

Au programme différentes pratiques de yoga (Hatha, Vinyasa, méditation sur la plage et sous les étoiles, yoga du visage, rando yoga), atelier cuisine ayurvédique et rencontre avec un professionnel de la cuisine végétarienne.

Tarif 570€ / pers

Supplément chambre individuelle 42€ /pers

Inclus dans le tarif

• L’accompagnement permanent d’une professeure de yoga

• Des repas sains et végétariens (du dîner du J1 au déjeuner du J3)

• L’hébergement en chambre double ou Twin au château du Rozel

• L’ensemble des activités mentionnées au programme (différentes pratiques de yoga chaque jour, rencontre avec un professionnel de la cuisine végétarienne, méditation sous les étoiles au planétarium Ludiver, atelier de cuisine ayurvédique avec Bharati).

Mode de transport entre les étapes voiture personnelle

Effectif de 8 à 12 adultes

Cible public adulte

Le Rozel 50340 Manche Normandie s.villechevrolle@ot-cotentin.fr



L'événement Séjour Yogi, yoga ! Trois jours pour se ressourcer… Le Rozel a été mis à jour le 2024-01-19