Le royaume sous la montagne Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou, samedi 18 mai 2024.

Plongez dans l’univers fantastique du peuple des nains, inspiré de la mythologie scandinave et des mondes de JRR Tolkien.

Au cours de la visite de ce site historique mérovingien et souterrain, vous découvrirez les facettes surprenantes de ce peuple de mineurs travailleurs et bambochards, dans une mise en scène faite de décors naturels et factices. 5 5 EUR.

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-18

Doué-la-Fontaine 1 rue de la Croix Mordret

Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire troglo-sarcophages@orange.fr

