Le royaume des amphibiens Traou-Nez Plourivo, vendredi 26 avril 2024.

Le royaume des amphibiens Traou-Nez Plourivo Côtes-d’Armor

Chaussez vos bottes et partez à l’aventure prospecter mares et routoirs à la recherche de tritons, grenouilles et salamandres présents sur le site de Penhoat-Lancerf. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 14:30:00

fin : 2024-04-26 16:30:00

Traou-Nez Maison de l’estuaire

Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne maison.estuaire@guingamp-paimpol.bzh

L’événement Le royaume des amphibiens Plourivo a été mis à jour le 2024-03-29 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol