Projection du film documentaire _Le Royaume_, réalisé par Laurent Reyes et Gabriel Laurent (2018). **durée : 57 minutes** Un groupe de missionnaires américains installé dans la jungle birmane vient en aide à sa manière aux minorités ethniques opprimées. Au cœur de la jungle birmane, la guerre civile gronde depuis des décennies et épuise la résistance de minorités ethniques persécutées par le gouvernement central birman. Un groupe d’Américains évangéliques et paramilitaires semblent être les seuls à s’intéresser au sort de certaines de ces minorités opprimées. Mais sous couvert d’aider ces populations, le soutien militaire, le conditionnement idéologique et le prosélytisme religieux qu’ils dispensent aux populations locales révèlent une mécanique aux objectifs aussi malsains que fanatiques. **La projection sera suivie d’un débat avec Laurent Reyes, animé par une modératrice.**

Réservation conseillée. Gratuit pour tous.

