Apprenez-en davantage sur les enjeux actuels des forêts du Grand Est 16 et 17 septembre Le Royal – Rothau

La communauté de communes de la vallée de la Bruche, l’agence ONF de Schirmeck et différents partenaires s’associent pour proposer un évènement grand public sur le thème de la forêt en septembre 2023.

Découvrez l’exposition itinérante « Les forêts du Grand Est à l’épreuve du changement climatique ». Il s’agit d’un outil pédagogique à destination d’un public familial et scolaire, qui a pour objectif de faire prendre conscience de la principale préoccupation des forestiers de l’ONF et de l’ensemble des acteurs de la forêt publique du Grand Est.

L’exposition propose une approche ludique, appuyée sur des éléments interactifs et de nombreuses illustrations. Elle met notamment en lumière l’action des forestiers qui travaillent quotidiennement à la mise en œuvre de solutions pour assurer la pérennité des forêts confrontées aux défis du dérèglement climatique.

Un livret de jeu est associé à cette exposition pour adultes et enfants.

Autour de cette exposition, diverses animations sur le site, mais également en forêt publique, permettront de mettre en évidence ce patrimoine vivant que représente la forêt en vallée de la Bruche.

Le Royal – Rothau 25 rue Schirmeck 67570 Rothau Rothau 67570 Bas-Rhin Grand Est 03 88 97 86 20 Le Royal est un lieu de projection et d’exposition.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

