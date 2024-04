Le Royal Opéra Le lac des cygnes Cinéma Gourin, samedi 18 mai 2024.

Le Royal Opéra Le lac des cygnes Cinéma Gourin Morbihan

Cycle opéra au cinéma Jeanne d’Arc. La composition sensationnelle de Tchaïkovski s’associe à l’imagination évocatrice du chorégraphe Liam Scarlett et du designer John Macfarlane pour rehausser le drame de ce ballet classique de Marius Petipa et Lev Ivanov. Le Lac des Cygnes reste à ce jour l’une des œuvres les plus appréciées de ballet classique. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 14:00:00

fin : 2024-05-18

Cinéma 19 Rue Hugot-Derville

Gourin 56110 Morbihan Bretagne

L’événement Le Royal Opéra Le lac des cygnes Gourin a été mis à jour le 2024-04-02 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan