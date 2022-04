Le Royal Jump, évènement équestre international et convivial Chaumont-en-Vexin Chaumont-en-Vexin Catégories d’évènement: Chaumont-en-Vexin

Après deux années d'absence, le Royal Jump est de retour du Jeudi 26 (férié) au dimanche 29 Mai à Chaumont-en-vexin, au château de Bertichères (Oise)! Le Royal Jump, est un événement international qui rapproche les passionnés d'équitation et le grand public autour du sport équestre et de diverses animations : une soirée sur le thème du western avec une démonstration de barrel race, une manade avec les chevaux camarguais, une épreuve des 6 barres (puissance en obstacle), un showcase d'AMIR, un défilé en partenariat avec la marque ELEVEN PARIS, une représentation de cirque… Le sportif sera également à l'honneur pour les passionnés d'équitation et les amateurs qui souhaitent découvrir le monde équestre avec le cross international, où les cavaliers sont amenés à évoluer dans un terrain varié, en pleine nature, avec des obstacles difficiles à franchir (rivières, buttes, gué…) ainsi que du saut d'obstacles, du dressage … (Restauration sur place) Nous vous attendons nombreux ! audrey.royaljump@gmail.com +33 6 51 96 32 17 https://www.royal-jump.com/fr/

