Visite de la ferme Le Roy d’Espagne – ferme pédagogique Marseille, 16 septembre 2023, Marseille.

Visite de la ferme Samedi 16 septembre, 09h00 Le Roy d’Espagne – ferme pédagogique Entrée Libre

Ouverture de la ferme pédagogique du Roy d’Espagne, visite libre et échanges avec l’équipe de fermiers. Marché de producteurs : vente de produits alimentaires bio et de saison.

Le Roy d’Espagne – ferme pédagogique rue Jules Rimet 13009 Marseille Marseille 13009 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 91 55 24 90 Quartier du Roy d’Espagne dans le 9e arrt de Marseille et plus particulièrement le site de la ferme pédagogique, structure d’éducation à l’environnement de la ville de Marseille De l’après-guerre à aujourd’hui. Ex-voto 1861 inscrit MH. Ouvert entre 5 et 7 jours dans l’année et du mardi au vendredi de 16h à 19h, et samedi de 9h à 12h. accès bus n°44, arrêt Floralia Rimet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

Sophie Guillermain