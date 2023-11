REPAS DANSANT – ORCHESTRE PERRIER Le Rouveyret Blavignac, 19 novembre 2023, Blavignac.

Blavignac,Lozère

Repas alsacien suite d’un bal musette animé par l’orchestre Perrier.

Réservation avant le 13 novembre.

Organisé par le foyer rural de Blavignac…..

Le Rouveyret

Alsatian meal followed by a musette ball with the Perrier orchestra.

Reservations by November 13.

Organized by the Foyer Rural de Blavignac….

Comida alsaciana seguida de un baile de musette con música en directo de la orquesta Perrier.

Reserva obligatoria antes del 13 de noviembre.

Organizado por el Foyer Rural de Blavignac….

Elsässisches Essen im Anschluss an einen Musette-Ball, der vom Orchester Perrier moderiert wird.

Reservierung vor dem 13. November.

Organisiert vom Foyer rural de Blavignac….

