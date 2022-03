LE ROUGE ÉTERNEL DES COQUELICOTS – L’Entreprise – Cie François Cervantes Landerneau Landerneau Catégories d’évènement: Finistère

Landerneau Finistère Landerneau THÉÂTRE – 1h / à partir de 12 ans Latifa est d’origine Chaouïa, ses parents sont arrivés à Marseille dans les années cinquante. Elle tient un snack dans les quartiers Nord, qui va être détruit. Son snack, c’est l’essentiel, c’est sa vie.

