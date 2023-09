De Lascaux à Mozart LE ROUDOUR St Martin Des Champs Catégorie d’Évènement: St Martin Des Champs De Lascaux à Mozart LE ROUDOUR St Martin Des Champs, 19 mai 2024, St Martin Des Champs. De Lascaux à Mozart LE ROUDOUR a lieu à la date du 2024-05-19 à 20:30:00.

Tarif : 25 à 25 euros. Rencontres entre les arts, le festival Musiques Ad Lib présente « De Lascaux à Mozart : une rencontre musique & peinture ». C’est autour de thèmes mythologiques que ce premier dialogue aura lieu, entre le plasticien Pierre Laigret, la mezzosoprano Aï Wu & le pianiste Frédéric Lagarde, lors duquel chacun proposera sa création, son regard, visuel pour l’un, sonore pour les autres autour d’oeuvres de Haendel, Mozart ou encore Messaien… Réservez votre billet ici LE ROUDOUR

RUE PARK AR ROUDOUR St Martin Des Champs 29600 Réservez votre billet ici Détails Catégorie d’Évènement: St Martin Des Champs Autres Lieu LE ROUDOUR Adresse RUE PARK AR ROUDOUR Ville St Martin Des Champs Departement 29600 Lieu Ville LE ROUDOUR St Martin Des Champs latitude longitude 48.578499;-3.861202

LE ROUDOUR St Martin Des Champs 29600 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/st martin des champs/