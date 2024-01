Des sorcières (pas) comme les autres LE ROUDOUR St Martin Des Champs Catégorie d’Évènement: St Martin Des Champs Des sorcières (pas) comme les autres LE ROUDOUR St Martin Des Champs, 1 mars 2024, St Martin Des Champs. Anne Sylvestre a inspiré, assisté et encouragé de nombreuses jeunes artistes de la scène francophone actuelle. Plutôt qu’un simple hommage, cette création se veut être le reflet de ce que cette artiste hors normes a su insuffler à ces jeunes créatrices, ce que la chanson féminine, féministe, et tout simplement la création artistique doit à Anne Sylvestre…

Tarif : 21.00 – 21.00 euros.

Début : 2024-03-01 à 20:30 Réservez votre billet ici LE ROUDOUR RUE PARK AR ROUDOUR 29600 St Martin Des Champs 29 Détails Catégorie d’Évènement: St Martin Des Champs Autres Code postal 29600 Lieu LE ROUDOUR Adresse RUE PARK AR ROUDOUR Ville St Martin Des Champs Departement 29 Lieu Ville LE ROUDOUR St Martin Des Champs Latitude 48.578499 Longitude -3.861202 latitude longitude 48.578499;-3.861202

LE ROUDOUR St Martin Des Champs 29 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/st-martin-des-champs/