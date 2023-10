YOUN KAMM LE ROUDOUR St Martin Des Champs, 12 novembre 2023, St Martin Des Champs.

YOUN KAMM LE ROUDOUR a lieu à la date du 2023-11-12 à 17:00:00.

Tarif : 21 à 21 euros.

Après le grand ensemble et l’aventure du Bagad du Bout du Monde, Youn Kamm, multi-instrumentiste et chanteur, prolonge son univers vers un rock atmosphérique aux arrangements cuivrés lumineux. Le projet TREi[Z]H (le passage en breton) de Youn Kamm compose la bande son d’un paysage à la fois familier et mystérieux, entre onirisme et chaleur d’une chanson pop-rock…

Réservez votre billet ici

LE ROUDOUR

RUE PARK AR ROUDOUR St Martin Des Champs 29600

