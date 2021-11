Le Rossignol et l’Empereur / Théâtre d’objets / « Ensemble La Rêveuse » Théâtre Gérard Philipe, 8 décembre 2021, Orléans.

Le Rossignol et l’Empereur / Théâtre d’objets / « Ensemble La Rêveuse »

Théâtre Gérard Philipe, le mercredi 8 décembre à 15:00

« Avec le vrai rossignol, on ne sait d’avance ce qui va venir, tandis qu’avec l’autre [le rossignol mécanique], tout est prévu. » Le conte Le Rossignol et l’Empereur résume bien tout ce qui fait la beauté de la musique et du chant des oiseaux : ils restent insaisissables et à chaque instant renouvellent l’émerveillement. Ce spectacle est l’occasion de faire entendre des instruments disparus chers aux oiseleurs et aux amateurs d’oiseaux du XVIIIe siècle, les flageolets d’oiseaux et serinettes, et d’apporter un regard contemporain sur le rapport homme/animal, dans une époque où la biodiversité est mise à mal et où les oiseaux disparaissent peu à peu de notre paysage sonore. Rencontre avec Vincent Bouchot, compositeur de la musique du Rossignol et l’Empereur et d’une partie de La Musique des Oiseaux le samedi 27 novembre à 15hà l’auditorium de la Médiathèque d’Orléans (place Gambetta).

Tarif plein : 11€ Tarif réduit : 6€ : (- de 16 ans, étudiants de – de 25 ans, demandeurs d’emploi, groupe d’au moins 10 personnes)

Spectacle musical de théâtre d’ombres et d’instruments anciens d’après Hans Christian Andersen

Théâtre Gérard Philipe place sainte beuve orleans Orléans Loiret



