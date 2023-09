Le Rossignol et l’Empereur de Chine Musée Guimet Paris, 30 septembre 2023, Paris.

Le samedi 30 septembre 2023

de 16h00 à 17h00

.Tout public. A partir de 6 ans. payant

20€, 15€TR

Ce spectacle musical jeune public adapte en théâtre d’ombres le célèbre conte d’Andersen, sur la musique de l’ensemble baroque la Rêveuse.

Un spectacle tout public autour du malicieux conte d’Andersen, qui mélange ombres chinoises, musique baroque et création contemporaine sur instruments anciens.

Le conte Le Rossignol et l’Empereur résume bien tout ce qui fait la beauté de la musique et du chant des oiseaux : ils restent insaisissables et à chaque instant renouvellent l’émerveillement.

Artistes :

Florence Bolton et Benjamin Perrot, idée originale et conception musicale

Cécile Hurbault, mise en scène

Vincent Bouchot, compositeur et regard extérieur

Ludovic Meunier, scénographie

Musiques : Vincent Bouchot, Maurice Ravel, Jean-Baptiste Cappus, Jean-Baptiste de Bousset, Johannes Hieronimus Kapsperger

Cécile Hurbault, marionnettes

Florence Bolton, basse et pardessus de viole

Benjamin Perrot, théorbe et guitare baroque

Kôske Nozaki, flûtes et flageolets d’oiseaux

Production déléguée : La Rêveuse

Coproduction : Jeux de Vilains, Culture 70, Ville d’Avoine/Cie du Petit Monde, Ville de Beaugency.

Musée Guimet 6, Place d’Iéna 75116 Paris

Contact : https://www.guimet.fr/event/spectacle-famille-le-rossignol-et-lempereur-de-chine/ https://www.facebook.com/events/168339402952162 https://www.facebook.com/events/168339402952162 https://www.guimet.fr/event/spectacle-famille-le-rossignol-et-lempereur-de-chine/

DR La Rêveuse Le Rossignol et l’Empereur de Chine