L'Alliage, le mercredi 23 février à 11:00

Ce conte nous emmène dans une Chine de carte postale, où les Chinois boivent du thé et vivent dans des palais d’or et d’argent, à la recherche d’un petit rossignol. À l’heure où la biodiversité est mise à mal et où les oiseaux disparaissent peu à peu de notre paysage sonore, l’ensemble La Rêveuse s’associe à Cécile Hurbault, spécialiste des théâtres d’ombres asiatiques, pour adapter ce conte d’Andersen. Cette création pose un regard contemporain sur le rapport homme / animal, tout en faisant redécouvrir le flageolet d’oiseau, instrument cher aux oiseleurs et amateurs d’oiseaux du siècle des Lumières, ainsi que des instruments anciens comme la viole de gambe ou le théorbe. Idée originale et conception musicale : Florence Bolton et Benjamin Perrot Mise en scène et marionnettes : Cécile Hurbault Basse et pardessus de viole :Florence Bolton Théorbe : Benjamin Perrot Flûtes et flageolets d’oiseaux : Kôske Nozaki Composition et regard extérieur : Vincent Bouchot Scénographie : Ludovic Meunier Musiques : Vincent Bouchot, Maurice Ravel et œuvres du XVIIIe siècle **Accès soumis à présentation du pass sanitaire** tarif adulte : 10 € • Tarif enfant : 7 € jeune public dès 6 ans L’Alliage assis 50 min Compagnie La Rêveuse par l’ensemble La Rêveuse L’Alliage 1 rue Michel Roques – 45160 OLIVET Olivet Loiret

