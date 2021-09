Le Rossignol Amoureux théâtre de Langres, 23 septembre 2021, Vincennes.

Le Rossignol Amoureux

théâtre de Langres, le jeudi 23 septembre à 20:30

Concert dedébut de saison proposé en partenariat par l’ensemble vocal Montéclair, Fugue à l’Opéra et le Service Culturel de la ville de Langres. Que serait la musique sans les oiseaux? Sous l’emblème de l’oiseau mélodieux, incarnation du lyrisme amoureux, des pièces vocales et instrumentales alternent en une profusion de trilles et de roulades La Musique à l’imitation de la Nature, est porteuse de la mélancolie de l’oiseau et exalte l’amour sous toutes ses formes. Musique: Purcell, Dowland, Van Ecyck 4 musiciens: voix, flûtes, luth, harpe

15, 12 euros gratuit pour les moins de 25 ans

Musique vocale et instrumentale du XVII e siècle par l’ensemble vocal et instrumental Akadêmia

théâtre de Langres rue Diderot Vincennes Diderot Val-de-Marne



