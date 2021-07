Métabief Métabief Doubs, Métabief Le Rooftop by Donat Métabief Métabief Catégories d’évènement: Doubs

Le Rooftop by Donat 2021-07-30 – 2021-07-30 La Fabrik by Donat 9 bis place xavier authier
Métabief Doubs

Métabief Doubs Métabief Nouvelle soirée au Rooftop by Donat.

Tous les vendredis et samedis pendant l’été : Rooftop by Donat, ambiance festive sur la terrasse en plein air au pied des pistes à Métabief, DJ-SET en partenariat avec Le Casting Club de 17h à minuit, entrée libre – réservation conseillée. contact@lafabrikbydonat.com +33 3 39 50 00 51 http://www.lafabrikbydonat.com/ Nouvelle soirée au Rooftop by Donat.

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Métabief Autres Lieu Métabief Adresse La Fabrik by Donat 9 bis place xavier authier Ville Métabief lieuville 46.7737#6.35055