FESTIVITÉS FÊTE NATIONALE Le Rond Pré Badonviller, 14 juillet 2023, Badonviller.

Badonviller,Meurthe-et-Moselle

Concours de Pétanque, buvette et restauration sur place toute la journée.

En soirée, feu d’artifice.. Tout public

Vendredi 2023-07-14 fin : 2023-07-14 . EUR.

Le Rond Pré Stade Emile Fournier

Badonviller 54540 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Pétanque competition, refreshment bar and on-site catering all day.

In the evening, fireworks.

Competición de petanca, chiringuitos y catering durante todo el día.

Por la noche, fuegos artificiales.

Pétanque-Wettbewerb, Getränke und Speisen den ganzen Tag über vor Ort.

Am Abend Feuerwerk.

