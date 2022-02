Le romantisme Allemand Orchestre National de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Au programme : BEETHOVEN Concerto pour piano n°5, “l’Empereur” WAGNER Tristan et Iseult, Prélude de l’acte I SCHAENBERG La Nuit Transfigurée En quelques mots : Depuis sa victoire au prestigieux Concours Chopin de Varsovie en 2005, Rafał Blechacz poursuit une carrière extraordinaire. Pour sa venue exceptionnelle à Lille, le pianiste polonais propose l’une des partitions les plus majestueuses du répertoire. Dédié à l’Archiduc Rodolphe d’Autriche, le _Concerto n°5_ dit l’Empereur évoque en filigrane Napoléon Bonaparte, dont Beethoven disait crânement : _« Dommage que je ne m’y connaisse pas autant dans l’art de la guerre qu’en musique, sinon je le vaincrais ! »_. La jeune cheffe norvégienne Tabita Berglund dirige également deux chefs-d’œuvre du romantisme allemand. Tout d’abord, le sublime Prélude de _Tristan et Iseult_, puis la frissonnante _Nuit transfigurée_ de Schoenberg. Un torrent de passions qui va vous faire chavirer ! Un programme musical à donner le frisson ! Orchestre National de Lille 30 Place Pierre Mendès France, 59000 Lille Lille Lille-Centre Nord

