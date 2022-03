Le roman de Renart Meyrié Meyrié Catégories d’évènement: Isère

Le roman de Renart Rue Vers Ruffieu A côté du stade Meyrié

2022-03-19

Meyrié Isère Meyrié EUR Une interprétation toute personnelle du “Roman de Renart”, œuvre du Moyen-Age composée de courts récits mettant en scène des animaux dont le fameux goupil Renart.

Spectacle tout public à partir de 7 ans.

Spectacle au bénéfice de l’AFSI. +33 6 74 98 81 02 Rue Vers Ruffieu A côté du stade Meyrié

