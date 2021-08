Le roman de Renart au Domaine de Penthièvre Blangy-sur-Bresle, 21 août 2021, Blangy-sur-Bresle.

Le roman de Renart au Domaine de Penthièvre 2021-08-21 16:00:00 16:00:00 – 2021-08-21 18:00:00 18:00:00 Domaine de Penthièvre 60-62 Route d’Eu

Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime Blangy-sur-Bresle

Renart avance souvent dissimulé. Dès qu’il se cache derrière une haie, la voici qui devient buisson buissonnant. Le Roman qu’ont composé en son nom trois générations d’auteurs, de part et d’autre de l’an 1200, est le produit de moult relectures, réécritures et innovations.

C’est une très belle interprétation que nous livrera le samedi 21 août prochain, la compagnie de La Toison d’Or dans le parc sud du Domaine de Penthièvre. Spectacle intemporel à destination des petits et des grands, venez nombreux découvrir ou redécouvrir ce fabuleux roman ! Une belle surprise en perspective !

Tarifs : 10,00 € /Adulte – 5,00 € / par enfant.

L’intégralité de la recette ira à la troupe de la Toison d’Or particulièrement éprouvée depuis plus d’un an et demi.

IMPORTANT ! En raison de l’épidémie de Covid-19 en cours, le pass sanitaire sera exigé.

Infos : 06 69 09 80 55 – contact@domainedepenthievre.fr

