Le Roman de Renart

Entrée 7 € (gratuit pour les moins de 12 ans). +33 3 21 04 10 10 https://www.abbayedebelval.fr/ Au travers de petites histoires composant ce Roman, les comédiens joueront des personnages animaux en jeu masqué. Ce sont des farces, des tours comiques adaptés librement pour petits et grands. Les différents tableaux seront interprétés dans différents endroits du parc.

