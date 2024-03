Le roman de Perséphone, Benjamin Carteret Galerie De natura rerum Arles, samedi 13 avril 2024.

Rencontre avec Benjamin Carteret, arlésien auteur d’une réécriture féministe autour du personnage mythologique de Perséphone, samedi 13 avril à 18h.

Dans la monarchie divine de Ciel et l’Ordre de Zeus, Koré, jeune déesse sans pouvoir, grandit à l’ombre de sa puissante famille. C’est loin de l’Olympe, auprès des mortels auxquels sa mère Déméter enseigne l’agriculture, que son pouvoir se révèle enfin. Koré devient Printemps, Feu de Terre, et l’héritière d’une lignée de déesses gardiennes de l’ordre ancestral. Mais avec cette révélation jaillit la contestation, le rejet d’un ordre oppressant et patriarcal.

Koré, forte de son nouveau pouvoir, déclare la guerre à Ciel avant de se faire enlever par son oncle Hadès et de devenir sa captive dans l’autre monde. Tandis que l’amour éclot dans les ténèbres, l’hiver de Déméter endeuillée succède pour la première fois au printemps. La famine qu’elle libère menace la race des hommes et, par-là, celle des dieux. Partout, la mère cherche sa fille perdue mais Koré n’existe plus.

Dans le cœur de Terre naît Perséphone.

À travers un premier roman envoûtant, Benjamin Carteret donne une voix à Perséphone et Déméter pour nous offrir une nouvelle lecture féministe de ce mythe qui résonne avec notre monde contemporain.

Benjamin Carteret, mi arlésien mi passionné par l’Antiquité et la mythologie, livre son premier roman. Un second ouvrage, Moi, Orphée, est à paraître en juin 2024, dans la collection Autobiographie d’un mythe, chez Ateliers Henry Dougier.

Charleston, à paraître le 20 mars 2024

Galerie De natura rerum 50, rue du Refuge, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 86 32 00 78 https://denaturarerum.fr https://www.facebook.com/DeNaturaRerumArles/

