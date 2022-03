LE ROMAN DE MONSIEUR DE MOLIERE La Ferté-Bernard, 27 octobre 2022, La Ferté-Bernard.

LE ROMAN DE MONSIEUR DE MOLIERE La Ferté-Bernard

2022-10-27 – 2022-10-30

La Ferté-Bernard Sarthe

Du 27 au 29 : 20 h 30 et le 30 à 15 h. Pièce de théâtre inspirée du romain de Mikhaïl Boulgakov et des scènes de pièces de Molière, retraçant d’une part la vie de Molière et de scènes de ses plus grandes œuvres. Organisé par Les Tréteaux Vénitiens.

La Ferté-Bernard

