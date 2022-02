Le Roman de Fauvel ou la satire mise en musique au XIVe siècle INHA,Galerie Colbert,auditorium Jacqueline Lichtenstein, 8 mars 2022, Paris.

INHA, Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein, le mardi 8 mars à 18:15

Extraordinaire brûlot à l’encontre du pouvoir royal à l’aube du xive siècle, alors que maints scandales entachaient la monarchie capétienne, le Roman de Fauvel met en scène le cheval Fauvel, allégorie de tous les vices humains et du désordre du monde. Vers 1317, ce texte a fait l’objet d’une version augmentée qui a été réunie avec divers autres écrits dans le manuscrit français 146. Texte, image et musique y sont savamment imbriqués dans une caricature au vitriol des puissants, qui a conservé toute son actualité aujourd’hui. À l’occasion de la présentation de ce manuscrit, les pièces musicales qu’il renferme feront l’objet d’une performance par des voix de femmes de l’ensemble Sequentia sous la direction de Benjamin Bagby, en lien avec la mise en scène du Roman de Fauvel par Peter Sellars au théâtre du Châtelet. **Intervenants** Benjamin Bagby (Ensemble Sequentia), Charlotte Denoël (BnF) **En partenariat avec le théâtre du Châtelet** _____ **À propos des Trésors de Richelieu** La Bibliothèque nationale de France, l’Institut national d’histoire de l’art et l’École nationale des chartes organisent la 11e édition du cycle les Trésors de Richelieu, où conservateurs, chargés de collections, historiens de l’art, du spectacle, de la musique, de la littérature, et spécialistes des textes partagent leurs savoirs avec un plus large public. À chaque conférence, des œuvres d’art, des manuscrits, des costumes ou des partitions musicales sortent exceptionnellement des magasins de la BnF, de l’INHA et de l’ENC pour être présentés en direct à l’aide d’une caméra, qui en reproduit les plus infimes détails sur le grand écran de l’auditorium de la galerie Colbert. **En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et l’École nationale des chartes (ENC)** **Comité scientifique** Muriel Couton (BnF), Charlotte de Foras (ENC), Sophie Lesiewicz (INHA), Frédéric Ramires (BnF), Gennaro Toscano (BnF) **Réservation conseillée :** [**http://bit.ly/inha_reservations**](http://bit.ly/inha_reservations) **Événement capté et retransmis en direct.**

