Le roller des Allées Place Francois Villon Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Le roller des Allées Place Francois Villon, 11 février 2023, Aix-en-Provence . Le roller des Allées Les Allées Place Francois Villon à coté de l’office de tourisme et en face de la brasserie Les Artistes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhone Place Francois Villon Les Allées

2023-02-11 11:00:00 11:00:00 – 2023-02-26 20:00:00 20:00:00

Place Francois Villon Les Allées

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhone EUR 3 3 Sous des airs musicaux disco, pop et funk, vous pourrez vous déhancher dans la joie et la bonne humeur !



La bonne info : Le grand jeu Instant Gagnant : Jouez avec nous sur place pour gagner autour de 120 lots provenant de nos commerçants chéris.

L’info solidaire : La recette récoltée sur la journée du 18 février sera reversée à une association qui aide la population locale dans le besoin. Prêt à chausser les patins à roulettes? Cette année, les commerçants des Allées vous ont réservé une superbe animation pendant les vacances de février : une piste de roller pour accueillir petits et grands pour des moments de glisse inoubliables https://www.les-allees.com/ Place Francois Villon Les Allées Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2023-02-07 par

Détails Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence à coté de l'office de tourisme et en face de la brasserie Les Artistes Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhone Place Francois Villon Les Allées Ville Aix-en-Provence lieuville Place Francois Villon Les Allées Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhone

Aix-en-Provence à coté de l'office de tourisme et en face de la brasserie Les Artistes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhone https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence /

Le roller des Allées Place Francois Villon 2023-02-11 was last modified: by Le roller des Allées Place Francois Villon Aix-en-Provence à coté de l'office de tourisme et en face de la brasserie Les Artistes 11 février 2023 Bouches-du-Rhône Les Allées Place Francois Villon à coté de l'office de tourisme et en face de la brasserie Les Artistes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhone Place Francois Villon Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhone