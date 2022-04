Le rôle primordial des oiseaux dans l’univers Égyptien Aix-en-Provence, 12 mai 2022, Aix-en-Provence.

Le rôle primordial des oiseaux dans l’univers Égyptien Aix-Marseille Université Le Cube 5 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence

6 6 Les oiseaux étaient très présents dans le pays de Kémet, notamment de nombreux migrateurs.

De nombreuses observations ont été faites par le roi et les lettrés de l’époque lorsqu’ils ont élaboré leur religion, leurs symboles, leurs amulettes

Pourquoi le vautour fauve est devenu une divinité au détriment du vautour percnoptère ? Pourquoi le faucon pèlerin a-t-il été identifié à la divinité la plus importante de cette civilisation ?

Pourquoi l’ibis religiosa est-il représentatif du dieu Thot ? Pourquoi l’oiseau jabiru a-t-il incarné le ba de chaque défunt ? etc.

Pour répondre à ces questions, effectuons au préalable la même démarche que les Égyptiens : observer la nature

Par Gwénaëlle RUMELHARD-LE BORGNE

Égyptologue, maîtrise d’égyptologie Paris-IV-Sorbonne et du diplôme supérieur de l’École du Louvre

