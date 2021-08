Strasbourg Lieu d'Europe - Villa Kaysersguet Bas-Rhin, Strasbourg Le rôle du Conseil de l’Europe dans la préservation du patrimoine européen Lieu d’Europe – Villa Kaysersguet Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Lieu d’Europe – Villa Kaysersguet, le samedi 18 septembre à 17:00

### Le temps d’une conférence, découvrez l’investissement du Conseil de l’Europe pour la préservation du patrimoine, aux côtés des experts de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame. Suite à l’inscription commune de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame et d’autres ateliers de cathédrales de cinq pays européens sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO en 2020, la ville de Strasbourg met en avant la transmission des savoir-faire. Les artisans de la Fondation animeront le parc du Lieu d’Europe et occuperont le pavillon vitré dans lequel sera présentée une exposition. L’occasion est idéale pour évoquer ce que fait l’Europe pour la préservation du patrimoine. Asya SALNIKOVA, responsable de programme à la Division de la Culture et du Patrimoine, pourra présenter le travail et le rôle du Conseil de l’Europe dans ce domaine aux côtés des experts de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame qui expliciteront leurs missions.

Gratuit. Réservation obligatoire.

2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:30:00

