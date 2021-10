Nantes Maison des Habitants et du Citoyen Loire-Atlantique, Nantes Le rôle des femmes dans l’agriculture urbaine en Casamance (Sénégal) Maison des Habitants et du Citoyen Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Le rôle des femmes dans l’agriculture urbaine en Casamance (Sénégal) Maison des Habitants et du Citoyen, 26 novembre 2021, Nantes. 2021-11-26

Horaire : 17:30

Gratuit : non Table ronde. Par l’association RASODD (Réseau d’action solidaire pour le développement durable)L’importance de l’implication des femmes dans la satisfaction des besoins des ménages tant en milieu rural qu’en zone urbaine n’est plus à démontrer. Les femmes jouent un rôle primordial dans la sécurité alimentaire en Afrique. Table ronde animée par Diedhiou Sécou Omar, docteur en Géographie-Aménagement, chercheur associé à l’UMR CNRS 6590 ESO (Université de Nantes) et au laboratoire de Géomatique et d’Environnemment (Université Assane SECK de Ziguinchor, Sénégal), et Mamadou Karfa Sané (docteur en sociologie) et Président de l’association Karambenor. La modération sera assurée par Racine Diatta, doctorant en économie au laboratoire LEMNA, Université de Nantes. Maison des Habitants et du Citoyen adresse1} Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne 02 40 41 62 00 MAISON-DES-HABITANTS@mairie-nantes.fr

