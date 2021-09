Avrillé chapelle champ des martyrs Avrillé, Maine-et-Loire “Le rôle des femmes au Champ des martyrs” chapelle champ des martyrs Avrillé Catégories d’évènement: Avrillé

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à chapelle champ des martyrs

La paroisse St Gilles d’Avrillé vous propose de revenir sur le rôle des femmes au Champ des Martyrs.

Entrée libre

Présentation du rôle des femmes au Champ des Martyrs par la paroisse St Gilles chapelle champ des martyrs 2 avenue jean lurçat 49 Avrillé La Poële Maine-et-Loire

2021-09-18T09:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T09:00:00 2021-09-19T18:00:00

