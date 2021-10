Caen Caen Caen, Calvados Le rôle de la résistance normande dans la préparation et la réussite du Débarquement Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

2021-11-05 20:30:00 – 2021-11-05 Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames (auditorium)

Caen Calvados L’Abbaye-aux-Dames accueille une conférence de Ghislain Questel.

Spécialisé dans l’histoire de la résistance normande, Ghislain Questel est auteur, conférencier et lui-même fils de Résistant.

Détails Catégories d’évènement: Caen, Calvados Autres Lieu Caen Adresse Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames (auditorium) Ville Caen lieuville Place Reine Mathilde Abbaye aux Dames (auditorium) Caen