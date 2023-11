Représentation « Le Malade Imaginaire » Le Rok Panazol, 10 novembre 2023, Panazol.

Représentation « Le Malade Imaginaire » Vendredi 10 novembre, 20h30 Le Rok Tarif plein : 20€, tarif réduit : 15€, gratuit pour lés étudiants.

Afin de soutenir et d’accompagner ces actions culturelles et à l’occasion du 400 ème anniversaire de la naissance de Molière et de la création de son Malade imaginaire, l’Université de Limoges, Service culturel et Sorbonne Université ont souhaité conclure un partenariat afin de proposer le spectacle Malade imaginaire du « Théâtre Molière Sorbonne » au public universitaire de Limoges et plus largement à tous publics.

Les objectifs sont multiples : valoriser la pratique étudiante et l’aboutissement des formations artistiques dispensées par les parties ; mettre en valeur les débouchés artistiques de la recherche scientifique ; démocratiser la culture au sein des universités, en tant que lieux de développement et de création artistique et de renforcer les partenariats interuniversitaires.

Cette intervention consiste en une représentation de la comédie-ballet Le Malade imaginaire de Molière, dans une mise en scène historiquement informée. Les intermèdes musicaux et chorégraphiques ne pouvant être montés sur place, ils seront projetés sur écran à partir de la captation réalisée en mars 2023 à l’Opéra royal de Versailles.

Le Rok 16 Avenue du Président Vincent Auriol, 87350 Panazol Panazol 87350 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

2023-11-10T20:30:00+01:00 – 2023-11-10T23:00:00+01:00

