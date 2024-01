COVERTRAMP LE ROK – ESPACE FILATURE Panazol, samedi 16 mars 2024.

Texte : Gratuit jusqu’à 16 ans inclusRéservations places gratuites : reservations@mairie-panazol.frLe plus bel hommage au groupe Supertramp !Covertramp vise la perfection, faisant attention aux moindres détails pour rendre le son, le sens et l’émotion, au plus proche de l’original. Un spectacle unique en live ! Composé de 6 musiciens, le groupe propose un spectacle de 2 heures avec 25 chansons telles que Breakfast in America, School, Goodbye Stranger, It’s Raining Again et bien d’autres !

Tarif : 15.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-03-16 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE ROK – ESPACE FILATURE Avenue du Président Vincent Auri 87350 Panazol 87