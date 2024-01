GONFLEE A BLOC LE ROK – ESPACE FILATURE Panazol Catégorie d’Évènement: Panazol GONFLEE A BLOC LE ROK – ESPACE FILATURE Panazol, 10 février 2024, Panazol. SAMEDI 10 FÉVRIER 2024Théâtre-Comédie Gonflée à bloc Le ROK 20hGratuit jusqu’à 16 ans inclusRéservation places gratuites : reservations@mairie-panazol.frIls vont devenir parents… Oui, parents ! Ils ont du mal à le réaliser, mais la bonne nouvelle, c’est qu’ils ont neuf mois pour en prendre pleinement conscience ! Est-ce l’épreuve ultime pour un couple ou bien l’événement qui renforcera leur amour pour toujours ? En réalité, c’est un peu des deux, car quand on est gonflée à bloc, l’ambiance a parfois tendance à exploser ! Une comédie hilarante !Par «Cœur de Scène Productions» Paris.

Tarif : 15.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-02-10 à 20:00
Réservez votre billet ici
LE ROK – ESPACE FILATURE
Avenue du Président Vincent Auri
87350 Panazol

