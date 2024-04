Le roi s’ennuie Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement, jeudi 2 mai 2024.

Conte musical pour jeune publicEnfants

Il était une fois, un très jeune roi qui avait tout pour être heureux. Il vivait dans un très beau château entouré de ses sujets qui veillaient à ses moindres besoins. Chaque jour il partait faire de longues promenades à cheval, goûtait les mets les plus délicats et savoureux, jouait aux échecs…En somme tout allait bien ! Seulement, un jour il tomba malade. Un mal étrange qu’aucune médecine ni médecin ne parvenait à guérir. Jusqu’à un soir d’automne où un vieil homme portant une cape couverte d’étoiles frappa à la porte du château… »



Deux troubadours entrainerons petits et grands au coeur du Moyen Âge au son de la Harpe Celtique et d’instruments du monde.



à partir de 3 ans .

Début : 2024-05-02

fin : 2024-05-03

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

