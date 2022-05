Le Roi s’ennuie, 19 juillet 2022, .

Le Roi s’ennuie

2022-07-19 14:30:00 14:30:00 – 2022-07-21

8 8 “Il était une fois, il y a très très longtemps, un jeune roi qui avait tout pour être heureux. Il vivait dans un château entouré de ses sujets dans un pays en paix. Un jour, il tomba malade. Aucune médecine, aucun médecin ne parvint à soigner son mal. Jusqu’à un soir d’hiver, où un vieil homme frappa à la porte du château… “



Ce conte interactif et musical invitera petits et grands rêveurs à faire un voyage au temps des chevaliers et des troubadours.



Conte musical sur le thème des chevaliers et de la musique.

Par la Cie “La petite Mélodie”

Dès 4 ans

Durée : 45 min

Conte musical sur le thème des chevaliers et de la musique. Rendez-vous au Divadlo Théâtre les 19, 20 et 21 juillet.

http://www.divadlo-theatre.fr/

“Il était une fois, il y a très très longtemps, un jeune roi qui avait tout pour être heureux. Il vivait dans un château entouré de ses sujets dans un pays en paix. Un jour, il tomba malade. Aucune médecine, aucun médecin ne parvint à soigner son mal. Jusqu’à un soir d’hiver, où un vieil homme frappa à la porte du château… “



Ce conte interactif et musical invitera petits et grands rêveurs à faire un voyage au temps des chevaliers et des troubadours.



Conte musical sur le thème des chevaliers et de la musique.

Par la Cie “La petite Mélodie”

Dès 4 ans

Durée : 45 min

dernière mise à jour : 2022-04-08 par