Salle de l’institut, le samedi 12 juin à 19:00

‘est l’histoire d’un roi bougon, autoritaire et jaloux qui régnait sur un tout petit peuple de musiciens. Sauf que lui… détestait la musique ! Et comme il était roi, il décida d’interdire à ses sujets de jouer la moindre note. Durée : 45 mm Mais comment vivre sans Musique ? Avec : Alain Laloge, clarinette Guillaume Dettmar, violon Iska Benzakoun, violoncelle Valérie Bezet, piano Loïc Ervé, narrateur

11 € Tarif plein et 6 € Jeunes de moins de 25 ans, demandeurs d’emploi, carte JPass, élèves adultes des écoles de musique du Loiret, Adhérents APEC, personnel Mairie Orléans Metropole, groupe d’au moins 10 personnes

Spectacle musical à partir de 5 ans Salle de l’institut 4, Place Sainte-Croix 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-12T19:00:00 2021-06-12T20:00:00

