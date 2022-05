LE ROI QUI N’AIMAIT PAS LA MUSIQUE (FESTIVAL DE TOULOUSE), 10 juillet 2022, .

LE ROI QUI N’AIMAIT PAS LA MUSIQUE (FESTIVAL DE TOULOUSE)

2022-07-10 – 2022-07-10

Le Roi qui n’aimait pas la musique narre les états d’âme d’un monarque au caractère jaloux régnant sur une micro-société de quatre musiciens auxquels il interdit peu à peu de jouer de leur instrument, jusqu’à les contraindre à un silence total. Une période de désolation s’ensuit, mais la venue d’un voyageur et les conseils d’une fée qui suggère de faire apprendre au roi à frapper du tambour permettront à la musique de renaître et au paysage de revivre. Ma composition suit au plus près la trame du récit : sérénité et gaieté se troublant au fur et à mesure, climat de mélancolie, d’angoisse et d’abattement, renaissance et vivacité retrouvée. Désireux de respecter une visée pédagogique, je présente au début, instrument par instrument, les quatre sujets du petit royaume. Bien que la pièce soit destinée à un public d’enfants, j’ai voulu une écriture musicale qui rende hommage à la technique des instrumentistes et j’ai pris plaisir à la truffer d’acrobaties en tous genres : écarts, déplacements, vitesse, déhanchements rythmiques, registres extrêmes…

Karol Beffa

La rencontre des musiques, la magie des concerts sous les étoiles.

À partir de 6 ans.

Artistes : Thibault de Montalembert, récitant / Amaury Viduvier, clarinette / Zhang Zhang, violon / Tristan Cornut, violoncelle / Karol Beffa, piano.

