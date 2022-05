Le roi pêcheur au Musée de l’Erdre Musée de l’Erdre, 14 mai 2022, Carquefou.

Le roi pêcheur au Musée de l’Erdre

Musée de l’Erdre, le samedi 14 mai à 17:00

* **Au Musée de l’Erdre :** L’établissement décale ses horaires d’ouverture pour vous proposer une découverte en soirée. Vous pourrez visiter l’exposition photographique [_Le roi pêcheur_](https://www.carquefou.fr/listes/exposition-le-roi-pecheur/) et un focus sera fait sur [les collections du musée](https://www.carquefou.fr/listes/lerdre-vivante/). _Ouverture de 17h à 23h (sauf le temps du spectacle)._ * **Au four à pain :** L’association Le Temps qui passe sera présente sur le site de 19h à 21h pour animer l’ancien four à pain, proposer une dégustation de pain et la vente de livres. * **Au manoir des Renaudières :** L’Amicale Laïque section Poterie présentera une exposition. * **Au logis des Renaudières :** L’Amicale Photographique de Carquefou présentera des photographies sur le thème de la nuit issues des expositions Ombres et Lumières et La ville la nuit. **_Samedi 14 mai, ouverture de 17h à 23h._** **_Spectacle_** [**_Oiseaux disparus_**](https://www.carquefou.fr/agenda/spectacle-oiseaux-disparus-delectroplume/) **_d’Electroplume à 21h._**

Sans inscription

Musée de l’Erdre Rue Augustin Fresnel – Lieu-dit Les Renaudières, 44470 Carquefou Carquefou Loire-Atlantique



2022-05-14T17:00:00 2022-05-14T23:00:00