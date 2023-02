Le Roi Lion – Théâtre Mogador, Paris THEATRE MOGADOR PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Le Roi Lion – Théâtre Mogador, Paris THEATRE MOGADOR, 28 mars 2023, PARIS. Le Roi Lion – Théâtre Mogador, Paris THEATRE MOGADOR. Un spectacle à la date du 2023-03-28 à 20:00 (2023-02-07 au ). Tarif : 25.0 à 110.0 euros. LE ROI LION Pour son grand retour au théâtre Mogador, la comédie musicale du Roi Lion aura fait rugir de bonheur plus de 400 000 spectateurs en moins d’un an en France ! Fort de son succès incontestable, le spectacle est prolongé pour une saison 2, avec les réservations ouvertes jusqu’au 31 décembre !L’histoire en quelques mots :Situé dans le majestueux décor de la Plaine du Serengeti et rythmé par les tonalités évocatrices de l’Afrique, la Comédie Musicale de Disney raconte l’histoire aussi puissante qu’émouvante de Simba – l’épopée pleine d’aventures de sa marche vers son destin de Roi de la Terre des Lions.Le Roi Lion est un spectacle unique qui ravit les petits comme les grands. À votre tour, embarquez dans la fantastique aventure de l’histoire de la vie.Ouverture des portes 1h avant le spectacle, soit :- 19h pour les séances à 20h- 14h pour les séances à 15hLe spectacle est accessible aux personnes en situation de handicap, pour tout renseignement accessibilité@stage-entertainment.comDans le respect des règles sanitaire en vigueur. Le Roi Lion Votre billet est ici THEATRE MOGADOR PARIS 25, rue de Mogador Paris LE ROI LION Pour son grand retour au théâtre Mogador, la comédie musicale du Roi Lion aura fait rugir de bonheur plus de 400 000 spectateurs en moins d’un an en France ! Fort de son succès incontestable, le spectacle est prolongé pour une saison 2, avec les réservations ouvertes jusqu’au 31 décembre ! L’histoire en quelques mots :

Situé dans le majestueux décor de la Plaine du Serengeti et rythmé par les tonalités évocatrices de l’Afrique, la Comédie Musicale de Disney raconte l’histoire aussi puissante qu’émouvante de Simba – l’épopée pleine d’aventures de sa marche vers son destin de Roi de la Terre des Lions. Le Roi Lion est un spectacle unique qui ravit les petits comme les grands. À votre tour, embarquez dans la fantastique aventure de l’histoire de la vie. Ouverture des portes 1h avant le spectacle, soit :

– 19h pour les séances à 20h

– 14h pour les séances à 15h Le spectacle est accessible aux personnes en situation de handicap, pour tout renseignement accessibilité@stage-entertainment.com Dans le respect des règles sanitaire en vigueur. .25.0 EUR25.0. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu THEATRE MOGADOR Adresse 25, rue de Mogador Ville PARIS Tarif 25.0-110.0 lieuville THEATRE MOGADOR PARIS Departement Paris

THEATRE MOGADOR PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Le Roi Lion – Théâtre Mogador, Paris THEATRE MOGADOR 2023-03-28 was last modified: by Le Roi Lion – Théâtre Mogador, Paris THEATRE MOGADOR THEATRE MOGADOR 28 mars 2023 Théâtre Mogador Paris

PARIS Paris