de Jon Favreau – Etats-Unis – 2019 – 1h58 – Aventure Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses propres plans… Séance gratuite de cinéma en plein air à la prairie Saint-Nicolas. Le film débute à la tombée de la nuit ! En cas de pluie, les séances sont rapatriées au cinéma La Bobine. Ouverture du cinéma à 20h. Début du film à 21h (plus tôt si la salle est pleine). En cas de doute et pour connaître le lieu de la projection, vous pouvez appeler le répondeur du cinéma à partir de 19h : 02 98 96 04 57

