Paris Théâtre de la Porte Saint-Martin île de France, Paris Le Roi Lear Théâtre de la Porte Saint-Martin Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le Roi Lear Théâtre de la Porte Saint-Martin, 1 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 1 novembre au 14 décembre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche de 20h à 21h20

payant

Le roi Lear : un sommet de Shakespeare. Un rôle immense. Lavaudant l’a confié à Jacques Weber. Rendez-vous dans la tempête… Lear est une pièce-monde, une pièce-chaos. Un père maudit sa fille préférée. Un autre père veut la mort du fils qu’il devrait aimer – tandis que son autre fils le livre à ses ennemis pour qu’ils le supplicient… Il y a de quoi devenir fou. Et de fait, les fous ne manquent pas dans cet enfer. Fou professionnel, qui cherche à faire la leçon à Lear à coups d’absurdités. Fou fugitif, déguisé, plus vrai que nature. Fous dangereux, possédés par une idée fixe. Et fou royal: Lear lui-même, dépossédé de tout, y compris de sa propre raison… Monter Lear, c’est se mettre en quête de quelques éclats d’humanité dans ces ténèbres afin de les rendre sensibles, visibles, incarnés. Pour cela, il faut une belle bande d’interprètes. Georges Lavaudant a travaillé à la composer, autour de Jacques Weber et de François Marthouret. William Shakespeare MISE EN SCÈNE, ADAPTATION & LUMIÈRES Georges Lavaudan

TRADUCTION, & DRAMATURGIE DANIEL LOAYZA // DÉCOR & COSTUMES JEAN-PIERRE VERGIER // SON JEAN-LOUIS IMBERT // MAÎTRE D’ARME FRANÇOIS ROSTAIN // MAQUILLAGES, COIFFURES & PERRUQUES SYLVIE CAILLER, JOCELYNE MILAZZO AVEC JACQUES WEBER, ASTRID BAS, FRÉDÉRIC BORIE, THOMAS DURAND, BABACAR MBAYE FALL, LAURENT PAPOT, CLOVIS FOUIN-AGOUTIN, BÉNÉDICTE GUILBERT, MANUEL LE LIÈVRE, FRANÇOIS MARTHOURET, THIBAULT VINÇON, GRACE SERI, JOSE ANTONIO PEREIRA Spectacles -> Théâtre Théâtre de la Porte Saint-Martin 18 boulevard Saint-Martin Paris 75010

4, 8, 9 : Strasbourg – Saint-Denis (218m) 5 : Jacques Bonsergent (340m)

Contact : Théâtre de la Ville https://www.theatredelaville-paris.com/fr https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://twitter.com/TheaVilleParis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor0142742277 Spectacles -> Théâtre

Date complète :

2021-11-01T20:00:00+01:00_2021-11-01T21:20:00+01:00;2021-11-02T20:00:00+01:00_2021-11-02T21:20:00+01:00;2021-11-03T20:00:00+01:00_2021-11-03T21:20:00+01:00;2021-11-05T20:00:00+01:00_2021-11-05T21:20:00+01:00;2021-11-06T20:00:00+01:00_2021-11-06T21:20:00+01:00;2021-11-07T20:00:00+01:00_2021-11-07T21:20:00+01:00;2021-11-08T20:00:00+01:00_2021-11-08T21:20:00+01:00;2021-11-09T20:00:00+01:00_2021-11-09T21:20:00+01:00;2021-11-10T20:00:00+01:00_2021-11-10T21:20:00+01:00;2021-11-12T20:00:00+01:00_2021-11-12T21:20:00+01:00;2021-11-13T20:00:00+01:00_2021-11-13T21:20:00+01:00;2021-11-14T20:00:00+01:00_2021-11-14T21:20:00+01:00;2021-11-15T20:00:00+01:00_2021-11-15T21:20:00+01:00;2021-11-16T20:00:00+01:00_2021-11-16T21:20:00+01:00;2021-11-17T20:00:00+01:00_2021-11-17T21:20:00+01:00;2021-11-19T20:00:00+01:00_2021-11-19T21:20:00+01:00;2021-11-20T20:00:00+01:00_2021-11-20T21:20:00+01:00;2021-11-21T20:00:00+01:00_2021-11-21T21:20:00+01:00;2021-11-22T20:00:00+01:00_2021-11-22T21:20:00+01:00;2021-11-23T20:00:00+01:00_2021-11-23T21:20:00+01:00;2021-11-24T20:00:00+01:00_2021-11-24T21:20:00+01:00;2021-11-26T20:00:00+01:00_2021-11-26T21:20:00+01:00;2021-11-27T20:00:00+01:00_2021-11-27T21:20:00+01:00;2021-11-28T20:00:00+01:00_2021-11-28T21:20:00+01:00;2021-11-29T20:00:00+01:00_2021-11-29T21:20:00+01:00;2021-11-30T20:00:00+01:00_2021-11-30T21:20:00+01:00;2021-12-01T20:00:00+01:00_2021-12-01T21:20:00+01:00;2021-12-03T20:00:00+01:00_2021-12-03T21:20:00+01:00;2021-12-04T20:00:00+01:00_2021-12-04T21:20:00+01:00;2021-12-05T20:00:00+01:00_2021-12-05T21:20:00+01:00;2021-12-06T20:00:00+01:00_2021-12-06T21:20:00+01:00;2021-12-07T20:00:00+01:00_2021-12-07T21:20:00+01:00;2021-12-08T20:00:00+01:00_2021-12-08T21:20:00+01:00;2021-12-10T20:00:00+01:00_2021-12-10T21:20:00+01:00;2021-12-11T20:00:00+01:00_2021-12-11T21:20:00+01:00;2021-12-12T20:00:00+01:00_2021-12-12T21:20:00+01:00;2021-12-13T20:00:00+01:00_2021-12-13T21:20:00+01:00;2021-12-14T20:00:00+01:00_2021-12-14T21:20:00+01:00

© JeanLouis Fernandez

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Théâtre de la Porte Saint-Martin Adresse 18 boulevard Saint-Martin Ville Paris lieuville Théâtre de la Porte Saint-Martin Paris