Du mardi 11 octobre 2022 au samedi 15 octobre 2022

samedi

de 17h00 à 18h00

jeudi

de 18h00 à 19h00

mardi

de 16h30 à 17h30

. gratuit

Du 10 au 15 octobre nous allons à la rencontre des habitant.e.s du 14e et nous vous donnons rendez-vous pour 3 veillées participatives avec Sabrina Sow et son cheval. Du 10 au 15 octobre nous allons à la rencontre des habitant.e.s du 14e et leur donnons rendez-vous pour 3 veillées spectacle participatives avec les artistes : Sabrina Sow et son cheval, Marie-Do Fréval, Viviane Arnoux à l’accordéon et tou.te.s les participant.e.s des ateliers menés avec Mom’Didot, Le Petit Café, le lycée Jean Macé, la Bagagerie, l’Ehpad Ste Monique et la Troupe en action. Les veillées spectacles

Mardi 11 octobre – 16h30

Village Reille 11 impasse Reille

Paris (14) Jeudi 13 octobre – 18h

ND de Bon Secours 68 rue des Plantes

Paris (14) Samedi 15 octobre – 17h

4 rue du Gal. Séré de Rivière

Village Reille 11 impasse Reille 75014 Paris 14

© Cie Bouche à Bouche ROI LEAR EST PLUS CRUEL QUE … #2 // Veillées spectacles gratuites

