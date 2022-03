LE ROI LEAR Béziers, 8 avril 2022, Béziers.

LE ROI LEAR Béziers

2022-04-08 20:30:00 – 2022-04-08

Béziers Hérault

20 EUR Il y a un choeur à quatre voix: deux femmes et deux hommes. Et les femmes porteront la figure des pères. Il n’ y a plus d’identification possible. Seule l’émotion demeure. Les interprètes ont entre 30 et 50 ans. Ils sont dans un passage. Ils regardent grandir leurs enfants et partir leurs pères. Et ils continuent de construire un monde qui pourtant leur échappe.

Tout nous rappelle que nous sommes au théâtre. Avec tous ses artifices. Nous sommes dans un salle de spectacle. Nous sommes aux prises avec le temps singulier du théâtre. Nous entrons dans le récit comme l’on entre dans une maison accueillante, comme l’on entre dans un théâtre: En confiance!

Et puis les problèmes surgissent. Multiples. Ils se bousculent. Il est question de vieillesse, de mort, de deuil, d’héritage, de pouvoir, de transmission, d’intégrité, de jalousie, de légitimité et surtout d’amour filial. Ils sont seulement quatre. Et pourtant, c’est tout le théâtre qui est envahi par cette troupe. C’est tout le théâtre qui plonge dans la tempête. C’est tout le théâtre qui est perdu. C’est tout le théâtre qui va retrouver de son humanité. C’est tout le théâtre qui est devenu Lear. Shakespeare n’explique rien. «Rien ne peut venir de rien» dit le Roi Lear au début de la pièce. Et c’est de ce rien que va naître tout le théâtre.

Spectacle tout public dès 15 ans

Distribution :

Adaptation & mise en scène : Julien Guill

Créations sonores et lumière : Olivier Privat

Interprétation : Dominique Léandri, Fanny Rudelle, Camille Daloz et Sébastien Portier

Mentions obligatoires :

Production la compagnie provisoire

Coproduction Ville d’Alenya (66), Théâtre Jean Vilar (34), Kiasma-Agora (34), Chai du Terral (34), Collectif En Jeux-Occitanie en scène

Subvention DRAC Occitanie, Région Occitanie

Soutien SPEDIDAM, Théâtre Jacques Coeur (34), Domaine d’O (34), Théâtre Sorano (31), Théâtre de Prémol (38), Pot au Noir-Scène Ressource en Isère (38), Quartier Gare-Lieu de fabrique et de création (34)

Il est question d’Héritage. S’approchant de la mort, le Roi Lear décide de partager son royaume avec ses trois filles. Mais la situation dégénère. Le Roi, chassé par ses filles, devient l’ombre de lui-même et plonge dans la Folie.

Il y a un choeur à quatre voix: deux femmes et deux hommes. Et les femmes porteront la figure des pères. Il n’ y a plus d’identification possible. Seule l’émotion demeure. Les interprètes ont entre 30 et 50 ans. Ils sont dans un passage. Ils regardent grandir leurs enfants et partir leurs pères. Et ils continuent de construire un monde qui pourtant leur échappe.

Tout nous rappelle que nous sommes au théâtre. Avec tous ses artifices. Nous sommes dans un salle de spectacle. Nous sommes aux prises avec le temps singulier du théâtre. Nous entrons dans le récit comme l’on entre dans une maison accueillante, comme l’on entre dans un théâtre: En confiance!

Et puis les problèmes surgissent. Multiples. Ils se bousculent. Il est question de vieillesse, de mort, de deuil, d’héritage, de pouvoir, de transmission, d’intégrité, de jalousie, de légitimité et surtout d’amour filial. Ils sont seulement quatre. Et pourtant, c’est tout le théâtre qui est envahi par cette troupe. C’est tout le théâtre qui plonge dans la tempête. C’est tout le théâtre qui est perdu. C’est tout le théâtre qui va retrouver de son humanité. C’est tout le théâtre qui est devenu Lear. Shakespeare n’explique rien. «Rien ne peut venir de rien» dit le Roi Lear au début de la pièce. Et c’est de ce rien que va naître tout le théâtre.

Spectacle tout public dès 15 ans

Distribution :

Adaptation & mise en scène : Julien Guill

Créations sonores et lumière : Olivier Privat

Interprétation : Dominique Léandri, Fanny Rudelle, Camille Daloz et Sébastien Portier

Mentions obligatoires :

Production la compagnie provisoire

Coproduction Ville d’Alenya (66), Théâtre Jean Vilar (34), Kiasma-Agora (34), Chai du Terral (34), Collectif En Jeux-Occitanie en scène

Subvention DRAC Occitanie, Région Occitanie

Soutien SPEDIDAM, Théâtre Jacques Coeur (34), Domaine d’O (34), Théâtre Sorano (31), Théâtre de Prémol (38), Pot au Noir-Scène Ressource en Isère (38), Quartier Gare-Lieu de fabrique et de création (34)

Béziers

dernière mise à jour : 2022-03-25 par SCENE DE BAYSSAN