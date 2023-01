LE ROI DES PÂQUERETTES Montval-sur-Loir Montval-sur-Loir Catégories d’Évènement: Montval-sur-Loir

Sarthe EUR La fantastique épopée des pionniers de l’aviation. Calais, 25 juillet 1909. Louis Blériot, industriel passionné d’aviation s’apprête à relever le défi historique : traverser la Manche en aéroplane. Mais rien ne se passe comme prévu. Une météo capricieuse, la présence de son rival le bel Hubert LATHAM ne lui laisse aucun répit. S’engage alors une véritable course contre la montre pour être le premier à relier l’Angleterre par les airs et ainsi entrer dans l’Histoire. Suspens, intrigue, émotion sont au cœur de cette épopée humaine à découvrir dans ce spectacle. Pour la première fois sur scène, le récit de la plus fabuleuse aventure de la conquête de l’air, la traversée de la Manche par un pionnier de l’aviation. LE ROI DES PÂQUERETTES 92, avenue jean Jaurès 92 Avenue Jean Jaurès Montval-sur-Loir

