Calais, 25 juillet 1909. Louis Blériot, industriel passionné d’aviation s’apprête à relever un défi historique : traverser la Manche en aéroplane. Mais rien ne se passe comme prévu. Une météo capricieuse, la présence de son rival le bel Hubert Latham ne lui laissent aucun répit. S’engage alors une véritable course contre la montre pour être le premier à relier l’Angleterre par les airs et ainsi entrer dans l’Histoire. Suspens, intrigue, émotion sont au cœur de cette épopée humaine à découvrir en famille. À partir de 8 ans Billetterie : * Guichet des Fuseaux * Médiathèque de Wassy * Billetterie en ligne en cliquant sur “Acheter” * Sur place avant l’entrée en salle

La fantastique épopée des pionniers de l’aviation. Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Centre-Ville Haute-Marne

2022-06-20T20:30:00 2022-06-20T22:00:00

