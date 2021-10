Le Roi des nuages – Yoann Pencolé – Cie Zusvex – Festival Les Enfants Terribles Onyx, 11 mars 2022, Saint-Herblain.

2022-03-11

Horaire : 20:00 21:00

Gratuit : non 5 € / 10 €BILLETTERIES :- www.theatreonyx.fr- à l’accueil à la Harlière, 9 rue de Charente, St-Herblain (derrière la Maison des Arts) – du lundi au vendredi de 12h30 à 18h et 1 heure avant le début des représentations- par téléphone au 02 28 25 25 00

Théâtre/Marionnettes – Jeune public. Hélios est un petit garçon qui ne voit pas le monde comme les autres. Il ne sait pas se faire des amis. Dans la cour de récré, il ne joue pas avec les autres. Jamais, il ne court. Des fois, il tourne sur lui-même et c’est un moment heureux. Des fois, il se balance d’avant en arrière et il est tout noué. Mais le plus souvent, il est assis dans le coin du gymnase sur le petit muret et il regarde le ciel. Et rien alors ne peut le perturber. Son nuage préféré, c’est le cumulonimbus, le roi des nuages. Celui qui porte l’orage. Dans ce spectacle basé sur la relation entre un enfant Asperger et notre monde, Yoann Pencolé joue avec les notions de norme et d’anormalité, et place les spectateurs au point de vue d’Hélios. C’est le monde dit normal qui est étrange et Hélios la personne normale. Mise en scène : Yoann PencoléEcriture : Pauline ThimonnierJeu : Kristina Dementeva, Antonin Lebrun et Yoann Pencolé Durée : 1h Public : à partir de 8 ans Dans le cadre du Festival Les Enfants Terribles (3 au 30 mars 2022)

Onyx adresse1} Centre Saint-Herblain 44800 Centre

02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr 02 28 25 25 00 https://www.theatreonyx.fr/programme